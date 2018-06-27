Янукович знает, сколько полномочий осталось у Президента

Сегодня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал ответы на вопросы о...

...конституционном большинстве в ВР Создание конституционного большинства в парламенте не является самоцелью. По убеждению премьера, конституционное большинство «необходимо для принятия стратегических решений, которые предполагают стратегические изменения в стране».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, прежде всего, это второй этап конституционной реформы – реформа местного самоуправления, судебная реформа и реформа экономическая, «которая напрямую связана с судебной, поскольку они должны обеспечить борьбу с коррупцией».

Как сообщал УНИАН, 22 марта в интервью телеканалу «Интер» В.ЯНУКОВИЧ заявил, что “конституционное большинство уже в парламенте есть, хотя оно еще не оформилось”. При этом он напомнил о голосовании в ВР за закон о Кабинете министров. “Оно было уже эффективным, и было 366 голосов», - отметил премьер. ...статусе русского языка

Премьер-министр Украины заявляет, что вопрос о статусе русского языка будет рассматриваться после создания конституционного большинства в парламенте.

«Когда будет создана коалиция в 300 голосов, тогда и будут рассматриваться вопросы, в том числе и языковой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства отметил, что сейчас коалиция четко выполняет Универсал национального единства в части статуса для русского языка. «Он четко выполняется, и мы будем придерживаться этого слова», - сказал он.

При этом премьер-министр подчеркнул, что считает неправильным оказывать давление на депутатов при принятии решений по стратегическим вопросам. «Принципы нашей партии не изменились, но мы в коалиции, в которую входит уже 4 партии (Партия регионов, СПУ, КПУ и ПППУ – УНИАН), и у них свои программы», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, политика коалиции сейчас направлена на обеспечение экономического роста, улучшение жизни граждан и на стабилизацию политической ситуации. «Мы никогда не пойдем авантюрным путем, как это делают наши оппоненты», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что коалиция будет расширяться на основе украинского законодательства. «Мы никогда не пойдем на нарушение законодательства», - подчеркнул премьер.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, коалиция будет расширяться за счет депутатов из оппозиционных фракций, в которых они не находят поддержки своей позиции. «Депутат может вступить в коалицию на индивидуальной основе. Это европейская практика, а в европейской практике не работает императивный мандат», - пояснил глава правительства.

…невыполнении положений Конституции со стороны Ющенко В настоящее время сложилась «очень острая» ситуация в плане выполнения Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО положений Конституции относительно реакции на решения областных советов о выражении недоверия главам облгосадминистраций, заявил премьер-министр.

В частности, он говорил о председателе Харьковской ОГА Арсении АВАКОВЕ, которому областной совет двумя третями голосов выразил недоверие.

«Суды подтвердили, что это их (депутатов облсовета – УНИАН) конституционные полномочия. Обязанность Президента - освободить от занимаемой должности такого руководителя. Президент не выполняет положения Конституции», - сказал премьер-министр. Он отметил, что говорит об этом с большим сожалением, так как убежден, что это не политический вопрос, а правовой. При этом премьер напомнил, что не восстановлен в должности также и глава Киевской облгосадминистрации Евгений ЖОВТЯК, решение о восстановлении которого принял Верховный Суд.

«Речь идет не о персоналиях, речь идет не о политических партиях и моем личном отношении к тому или иному человеку. Речь идет о законе, перед которым все равны – политики, президенты, премьеры и так далее», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что из 18 регионов, где власть находится в руках оппозиции, в 15 губернаторы работают нормально и не занимаются политиканством, а занимаются развитием регионов. К этим регионам у премьера «нет вопросов». Однако, по его словам, есть вопросы к оставшимся трем регионам. «У меня есть вопросы, но, к сожалению, нет ответов. И сегодня мы пока их, как говорится, подвесили. Я надеюсь, что мы с Президентом ЮЩЕНКО будем решать совместно вопросы, которые касаются жителей этих регионов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, не назвав конкретно области.

«Ну если не работает СИЛЕНКОВ (губернатор Херсонской области - УНИАН) на Херсонщине. Если сегодня принимает уже решения Кабинет министров, писали письма Президенту, если обращался облсовет, а реакции нет, скажите, что в этой ситуации делать? Вот здесь и ответ на тот вопрос, который вы мне задавали: а что будет, когда будет 300 голосов в парламенте? (создано конституционное большинство – УНИАН)», - заявил премьер.

…невмешательстве в работу МВД и прокуратуры «Коалиция сегодня не вмешивается в формирование кадровой политики МВД, и я требую от министра, чтобы ни в коем случае личный состав не формировался по политическим признакам», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он убежден, что правоохранительные органы должны работать только в рамках украинского законодательства и быть независимыми от политических симпатий. И это позиция коалиции остается неизменной, сказал премьер.

Также он подчеркнул, что Генпрокуратурой не будет руководить ни премьер, ни Президент, ни Верховная Рада. «У нас нет таких полномочий, их нет ни у одной ветви власти. Есть закон о Генпрокуратуре, поэтому мы будем требовать, чтобы она работала в границах украинского законодательства», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 19 марта на политических консультациях в Секретариате Президента глава государства Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал то, что в Генеральной прокуратуре и МВД на руководящие должности назначаются преимущественно выходцы из Донецкого региона. По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня Генпрокуратура работает в ручном режиме и защиты закона в ее лице нет. В.ЮЩЕНКО назвал поименно представителей Донецкого региона, которые работают в должностях заместителей генпрокурора, начальников управлений внутренних дел. …кадровых чистках в регионах Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что правящая коалиция не будет проводить кадровых чисток в регионах. «В каждом регионе сформированы команды по признакам тех политических партий, которые прошли в советы разных уровней. И как можно вмешиваться в эту кадровую политику из центра?» - поинтересовался В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер-министр подчеркнул, что правящая коалиция категорически настроена против проведения кадровых чисток. «А кадровые изменения – это другой вопрос. Когда пришел человек и не знает, что должен делать на своей должности, не соответствует профессиональным качествам, не имеет опыта и не дает результат в работе – этому человеку нужно помочь найти свое место. Но это не чистка», - подчеркнул он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, на смену непрофессиональным руководителям должны приходить более опытные люди и занимать «места тех, кто случайно попал на эту должность».

…приватизации Укртелекома Сумма средств, полученных в результате приватизации пакета акций ОАО «Укртелеком», будет зависеть от качества финансового оздоровления этого предприятия, заявил премьер-министр.

«Подготовка «Укртелекома» к приватизации продолжается, на этот год утвержден финансовый план, в котором прибыль увеличена на 280 млн. грн.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, премьер-министр обратил внимание на то, что указанный объем прибыли определен из расчета оплаты всех налогов. «Когда оценивают предприятие, смотрят на уровень его прибыли, и от этого будет зависеть конечная цена реализации акций», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что за последние два года естественные монополии («Укртелеком», «Укрзализниця», «Нафтогаз Украины») были доведены фактически до банкротства. «Они все в долгах сидели, и не было плана по финансовому оздоровлению. Сейчас мы снизили на них давление, за счет чего может быть увеличена их прибыль», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, приказом от 21 марта Фонд госимущества утвердил уточненный план размещения акций "Укртелекома", в соответствии с которым в госсобственности закреплены 50%+1 акция этого предприятия. Согласно плану, ФГИУ в августе - декабре 2007 года выставит на продажу на международных фондовых биржах 37,86% акций предприятия, с 28 марта по 23 июля на украинских фондовых биржах будет реализовано 5% акций "Укртелекома" по 1% акций в пакете. Исходя из общей капитализации “Укртелекома” в 4 млрд. долларов, стоимость планируемого к продаже на международном рынке 37,86-процентного пакета акций этой компаний составит ориентировочно 1,6 млрд. долларов. Фонд государственного имущества Украина оценивает стоимость приватизируемого 5-процентного пакета акций ОАО “Укртелеком” в 1 млрд. грн. …приватизации Одесского припортового завода «Что касается Одесского припортового завода, то его, безусловно, нужно продавать как единый комплекс, тогда он будет привлекательным и тогда за него можно получить реальную рыночную цену», – сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ также добавил, что при приватизации предприятий наиболее оптимальной является продажа госпакетов акций через биржевые торги.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Специальная контрольная комиссия Верховной Рады приняла решение рекомендовать Кабинету министров Украины, Министерству промышленной политики и Фонду госимущества провести реструктуризацию ОАО “Одесский припортовый завод” с целью оставить в государственной собственности цеха для хранения и перегрузки химической продукции. Как отметила в своем решении спецкомиссия, приватизация Одесского припортового завода без его предварительной реструктуризации приведет к негативным последствиям для экономической безопасности государства, поскольку собственник этого общества будет обладать монопольным положением на рынке услуг по хранению и перегрузке для реализации на экспорт химической продукции, произведенной российскими и украинскими предприятиями. Фонд госимущества направил письмо премьер-министру, в котором предлагает выставить на продажу на международных фондовых биржах 34,6% акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Фонд также предлагает закрепить в госсобственности 50% плюс 1 акция «Одесского припортового завода», а также реализовать на украинских фондовых биржах 10% пакет акций ОАО. ФГИ также предлагает разместить 5,4% акций “Одесского припортового завода” по льготной продаже. Министерство промышленной политики предлагает закрепить в государственной собственности 25% Одесского припортового завода, а остальное - реализовать единым пакетом. В конце 2006 года председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК заявляла, что пока не знает, каким образом и какие именно активы Одесского припортового завода могут быть приватизированы. …ответственности неплательщиков за использованные энергоресурсы Правительство намерено законодательно ужесточить ответственность в отношении неплательщиков за использованные энергоресурсы, заявил премьер.

«Время, когда работал административный ресурс и Кабинет министров выбивал оплату за энергоносители, уже ушло. Сейчас в наших планах – принятие законов, в которых будет урегулировано, кто и как будет отвечать – предприятия теплокоммунэнерго или собственники жилья», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что правительству надоело выбивать деньги с потребителей газа, электроэнергии и тепла. «Учитывая политическую ситуацию, в которой в 18 регионах власть возглавляют представители оппозиции, и мы начинаем на них давить, возникают политические вопросы», - подчеркнул он.

«Какими средствами мы оказываем давление? Про меня разные сказки рассказывают и анекдоты, как я это делаю. Я к этому уже привык, поэтому мы будем принимать законы и выписывать их таким образом, чтобы исключить неплатежи», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

… «Народную самооборону» Виктор ЯНУКОВИЧ относится к Гражданскому движению “Народная самооборона” как к «авантюристической организации, которая опасно играет. Знаете, если послушать, а я читаю постоянно выступления - мне дают, - если послушать эти призывы, которые звучат – идти на Киев, походы и так далее... Опасность в том, что не потому, что люди придут нормальные, но вместе с нормальными людьми могут прийти и те, которые будут совершать беззаконие», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер рассказал, что во время его поездок по регионам Украины к нему подходят люди, особенно женщины, в том числе из западных областей, с вопросом: «Скажите, зачем нам это надо?».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, одна женщина подошла к нему и сказала: “Предупредили моего сына: если ты не пойдешь, то мы с тобой будем разбираться. Ну как жить можно так?”.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в границах своих полномочий будет действовать, защищая не собственные интересы, а интересы людей, если “и кто будет мешать людям жить спокойно в этой стране, пугать людей, матерей, гнать их детей в какие-то походы”, премьер намерен найти законное решение и не допустить подобного.

Как заявил В.ЯНУКОВИЧ, в стране наблюдается «спокойное настроение» и экономический рост. “Это надо сейчас – походы? А если кто-то будет в них использовать оружие, скажите пожалуйста? Все это возможно. Главная цель – для чего это делается, зачем нам война, кто к этому призывает”, - сказал он.

…личную жизнь Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что его личная жизнь не изменилась после назначения премьер-министром в августе 2006 года.

«Я привык есть простую еду, спать на одной кровати, но добираюсь до нее не раньше 12-ти ночи», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьера, его личная жизнь не изменилась. «Я готов работать с нагрузкой, и тогда я комфортно себя ощущаю», - пояснил он.

На вопрос журналистов, какой последний фильм он смотрел – украинский, российский или американский – В.ЯНУКОВИЧ ответил: «В последний раз я смотрел со своим внуком мультфильм, потому что не смог от него отцепиться: он хотел, чтобы я высказал свою точку зрения на этот мультфильм».

…Енакиево Премьер также сообщил, что продолжает поддерживать контакты с Енакиево, где родился и прожил почти 34 года. «Это очень сложный город, это большой промышленный город. Енакиевский металлургический завод, шахты и другие промышленные предприятия со сложной экономикой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства напомнил, что в свое время был одним из инициаторов возобновления работы Енакиевского металлургического завода – базового для развития города. «Это предприятие развивается, и я слежу, как там осуществляются инвестиционные проекты, и что они дают городу», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он также владеет информацией о ситуации в угольной отрасли. «Мэр Енакиево – мой воспитанник, и я хочу подчеркнуть, что он избран уже на второй срок с большим преимуществом, к нему есть доверие людей. Там осуществляются местные программы, и у этого города есть будущее» - считает он.

Премьер также сообщил, что ежегодно посещает Енакиево. «Мне не стыдно за свое поведение по отношению к своему родному городу и школе, в которой я учился», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он считает, что сейчас он как премьер-министр будет создавать условия, при которых «люди, способные своими руками изменять свою жизнь, смогут это делать».

«Я надеюсь, что оценку моей собственной работе будет давать украинский народ. Если будут президентские выборы – то на президентских выборах, а если будут парламентские – то на парламентских выборах народ даст оценку работы моей партии (Партии регионов)», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.

…о перераспределении средств от экологических зборов в пользу регионов Премьер-министр Украины поручил министру окружающей природной среды Василию ДЖАРТЫ подготовить предложения относительно перераспределения средств, полученных от экологических сборов и налогов, в пользу регионов.

«Я сегодня дал поручение министру экологии подготовить этот вопрос к рассмотрению», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. В настоящее время 65% экологических сборов и налогов из регионов Украины направляются в государственный бюджет, и только 25% этой суммы остается в регионах, 10% - в распоряжении предприятий.