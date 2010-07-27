В Севастополе ребенок принес домой артснаряд, который мог взорваться

В Севастополе 12-летний мальчик принес домой 76-милиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, который мог взорваться в любую минуту.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в городе Севастополе, ребенок нашел взрывоопасный предмет на берегу Мартыновой бухты.

В управление МЧС о находке сообщили старшие братья школьника.

Пиротехники в тот же день вывезли и уничтожили снаряд.

В пресс-службе напомнили, что 21 марта в Севастополе в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом 29-летнему мужчине при взрыве снаряда оторвало ноги. Всего с начала этого года от боеприпасов времен Великой Отечественной войны в городе пострадали три человека.