Сельхозработник из ружья хозяина расстрелял две машины безработных

В Херсонской области нетрезвый сельхозработник устроил стрельбу на поле.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВДУ в Херсонской области, 23 июля в Геническом районе 29-летний местный житель, рабочий частного предприятия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на поле работодателя произвел несколько выстрелов из зарегистрированного охотничьего ружья указанного предпринимателя в направлении автодороги.

Вследствие стрельбы были повреждены проезжающие автомобили ВАЗ, 40-летнего безработного жителя Старобешевского района Донецкой области, и “Фиат”, 34-летнего безработного жителя города Бердянска Запорожской области.

Злоумышленник задержан.

Оружие изъято. Продолжается следствие.