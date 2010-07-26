Сельхозработник из ружья хозяина расстрелял две машины безработных
23:18, 26 июля 2010Разное
998 0
По пьянке, короче
В Херсонской области нетрезвый сельхозработник устроил стрельбу на поле.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВДУ в Херсонской области, 23 июля в Геническом районе 29-летний местный житель, рабочий частного предприятия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на поле работодателя произвел несколько выстрелов из зарегистрированного охотничьего ружья указанного предпринимателя в направлении автодороги.
Вследствие стрельбы были повреждены проезжающие автомобили ВАЗ, 40-летнего безработного жителя Старобешевского района Донецкой области, и “Фиат”, 34-летнего безработного жителя города Бердянска Запорожской области.
Злоумышленник задержан.
Оружие изъято. Продолжается следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter