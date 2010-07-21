Диаспора накрывала столы в дипмиссиях в дни Независимости. Должно ли так быть при Януковиче?

Власть Украины с самого провозглашения независимости обозначила себя бедной. Диаспора - мудро или не мудро - финансово помогала. Фактически, тут дело даже не в мудрости, а в совести. Диаспора действительно не только „душу”, но и „тело” была готова и сейчас готова „положить” за „нашу свободу”.

Каждый год Диаспора в своих местностях отмечает годовщину независимости Украины. И во многих случаях публично празднуют дипломатические миссии Украины, устраивая приемы. В некоторых обществах повелось так, что финансирует эти патриотические мероприятия Диаспора, хотя формально их устраивают дипломатические миссии.

Можно бы сказать: как не стыдно власти в Украине, чтоб Диаспора платила за празднование независимости Украины? Можно так сказать, но так было почти сначала, например в Нью-Йорке, наверное и в других местностях США или Канады, при президентах Кравчуке, Кучме и Ющенко. Должно ли так же быть при Викторе Януковиче?

Леонид Кравчук, прежний идеолог КПУ, волыняк по происхождению, жаловался, что не знал о Голодоморе, во что было немножко сложно поверить, однако не противився рассекречиванию этого белого пятна советского исторического наследия и поручил почтить память жертв, что окончательно завершилось установлением Памятного знака на Михайловской площади в Киеве. В то же время Виктор Янукович уже с первого дня принесения присяги Президента снял страницу о Голодоморе с веб-сайта Президента Украины. А после этого поехал в Страсбург, где членам Парламентской Ассамблеи Совета Европы и всему миру заявил, что Голодомор не был геноцидом украинского народа.

Леонид Кучма тоже не противился процессу рассекречивания, а при его президентстве по случаю 70-летия Голодомора власть впервые заняла позицию, что Голодомор был геноцидом украинского народа. Прошли Парламентские слушания относительно отдания дани памяти жертв Голодомора, на которых докладывал сегодняшний украинофоб Дмитрий Табачник, в то время вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам. При Президенте Кучме этот украиноед не смел сказать, что галичане это не украинцы. Также не смел отрицать Голодомор.

Ясно, что при этом анализе не нужно, по-видимому, сравнивать духовные ценности Виктора Януковича и Виктора Ющенко. У Президента Ющенко было довольно много минусов, но он, без сомнения, был украинским президентом.

Вывод таков: Украина за время независимости имела разнообразную власть, но всегда в большей или меньшей мере - украинскую. А господство Януковича не имеет ничего общего с украинским народом. Он служит только собственным интересам и Москве. Финансовая помощь ему или его прислужникам, добровольным или ради карьеры, сегодня не помогает ни Украине, ни украинскому народу. Нашел деньги Виктор Янукович отметить вместе с россиянами „победу” во Второй Мировой Войне?

Деньги Диаспоры, которые пойдут на празднование нынешней властью независимости, сделают возможным только то, что отведенные на эту цель бюджетные деньги (а их любое государство должно было бы выделить) окажутся в карманах нынешних олигархов. Кстати, по-видимому, так было, когда Диаспора передавала помощь, медицинскую и другую, через власть, аж пока не догадалась, что эта помощь не доходила до народа, а продавалась в черную. Но тогда хоть была полуукраинская власть в Украине. Коррумпированная, но украинская.

Сегодня власть в Украине совсем неукраинская. Сегодня Президент Украины уступает суверенитет Украины, как это было недавно в Харькове. Устраивать приемы в дипмиссиях за тяжко заработанные деньги патриотической Диаспоры? Тут не только ум, но и совесть говорит: нет!

Аскольд Лозинский