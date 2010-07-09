Витренко задерживают на митинге и отпускают из суда (фото)

Сотрудники милиции сопровождают лидеров Прогрессивной социалистической партии Украины Наталию Витренко и Владимира Марченко после их задержания на антинатовском митинге в центре Киева.

Как сообщал УНИАН, милиция предотвратила проведение на Площади Независимости антинатовского митинга, организованного Прогрессивной социалистической партией Украины, на выполнение решения суда.

Стражи порядка составили протокол и предложили организаторам митинга проехать в Шевченковский районный суд Киева. Суд не увидел грубых нарушений и после этого организаторы акции оставили помещение суда.

Фото Александра Ерохина / предоставлено пресс-службой ПСПУ / УНИАН