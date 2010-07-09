Витренко задерживают на митинге и отпускают из суда (фото)
22:57, 09 июля 2010Разное
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Милиция составила протокол
Сотрудники милиции сопровождают лидеров Прогрессивной социалистической партии Украины Наталию Витренко и Владимира Марченко после их задержания на антинатовском митинге в центре Киева.
Как сообщал УНИАН, милиция предотвратила проведение на Площади Независимости антинатовского митинга, организованного Прогрессивной социалистической партией Украины, на выполнение решения суда.
Стражи порядка составили протокол и предложили организаторам митинга проехать в Шевченковский районный суд Киева. Суд не увидел грубых нарушений и после этого организаторы акции оставили помещение суда.
Фото Александра Ерохина / предоставлено пресс-службой ПСПУ / УНИАН
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