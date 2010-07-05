Fiat вылетел на встречную и врезался в грузовик: погибли 2 человека
15:48, 05 июля 2010Разное
1073 0
ДТП в Черниговской области
В Черниговской области в ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, дорожно-транспортное происшествие произошло возле с. Красное Озеро Борзнянского района. Водитель автомобиля "Fiat Doblo" заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "Renault Magnum".
Вследствие столкновения водитель автомобиля "Fiat Doblo", 1956 года рождения, и его пассажир, 1981 года рождения, погибли на месте происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter