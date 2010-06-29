В Тернопольской области упал с балкона и погиб ребенок

В Черткове Тернопольской области в результате падения с балкона погиб ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС мальчик 2009 г.р. выпал с балкона квартиры на втором этаже. Его доставили в Чертковскую центральную районную больницу, где медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму и церебральную кому. Вскоре от полученных травм мальчик умер в больнице.