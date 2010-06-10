В Ялте 8-месячные близнецы отравились краской

Восьмимесячные дети-близнецы отравились химическим веществом и доставлены в реанимацию в результате окрашивания здания, которое их отец проводил в поселке Гаспра на Южном берегу Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о несчастном случае поступила к спасателям 9 июня от медиков.

Мужчина красил здание, а малыши находились рядом.

«Дети отравились химическим веществом и были доставлены в реанимационное отделение больницы», - говорится в сообщении.