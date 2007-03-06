Новая реклама D&G изображает женщину как объект мужского произвола (фото)

С этой недели в Италии запрещена реклама новой коллекции известных миланских стилистов Дольче и Габбаны, передает агентство Agr.

Запрет исходит от Комитета по контролю за рекламой, который посчитал, что на рекламном плакате "женщина изображена в унижающем ее достоинство виде, фактически как объект мужского произвола", и "потребитель не испытывает желания отождествлять себя ни с одним из образов, представленных" на снимке.

Сами стилисты утверждают, что "речь шла о коллекции, в создании которой они вдохновлялись образами наполеоновской эпохи" и рекламные фотографии "являются отсылками к картинам французских художников Делакруа и Давида".

Рекламная кампания "Дольче и Габбаны" спровоцировала сначала негодование 13 сенаторов, которые написали письмо протеста, где утверждали, что "эта реклама фактически представляет собой подстрекательство к групповому изнасилованию".

Затем появилось заявление одного из крупнейших итальянских профсоюзов - Всеобщей итальянской конфедерации труда. Профсоюз предложил стилистам снять рекламу до 8 марта и извиниться перед женщинами, иначе покупатели организуют забастовку протеста и перестанут носить и покупать вещи с логотипом "D&G".

Наконец, в дело вмешалась министр по делам равноправия и равных возможностей Барбара Полластрини (Barbara Pollastrini), которая потребовала от Комиссии по контролю "немедленных действий" и "защиты достоинства женщины". Она отметила, что совсем недавно был опубликован статистический отчет, показывавший значительный рост числа изнасилований в стране, и подчеркнула, что в этом контексте реклама подобного рода абсолютно неуместна.

В результате меры были приняты, невзирая на протесты стилистов, уже давно убеждавших публику, что "фотографии, в том числе и те, что используются в рекламных кампаниях, являются формой искусства, формой свободного художественного выражения". Если соблюдать подобные требования, "пришлось бы закрыть Лувр, а вместе с ним и почти все остальные музеи в мире", полагают Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Ранее этой весной реклама "Дольче и Габбаны" была запрещена в другой католической стране - Испании.

РИА "Новости"