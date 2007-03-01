В Японии электричка со школьниками врезалась в 11-тонный трейлер (фото)
08:39, 01 марта 2007Разное
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Пострадали 48 человек
|Фото AP/Yahoo!
Как сообщает РИА «Новости»,авария произошла в городе Бихоро. Электричка, состоящая всего из одного вагона, врезалась в 11-тонный трейлер и сошла с рельсов.
По данным местного полицейского управления, всего в электричке находилось около 70 пассажиров. Более половины пассажиров составляли школьники, которые ехали на выпускную церемонию.
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