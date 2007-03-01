В Японии электричка со школьниками врезалась в 11-тонный трейлер (фото)

При столкновении электрички с грузовиком на северном японском острове Хоккайдо пострадали 48 человек.

Как сообщает РИА «Новости»,авария произошла в городе Бихоро. Электричка, состоящая всего из одного вагона, врезалась в 11-тонный трейлер и сошла с рельсов.

По данным местного полицейского управления, всего в электричке находилось около 70 пассажиров. Более половины пассажиров составляли школьники, которые ехали на выпускную церемонию.