Эксперты не советуют продавать Укртелеком в этом году

Эксперты считают, что государству не выгодно в этом году выставлять на продажу акции ОАО «Укртелеком».

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина относительно планов Фонда государственного имущества Украины в текущем году выставить на продажу акции «Укртелеком» с целью выполнения плана приватизации.

В частности, вице-президент УСПП, глава наблюдательного совета компании «МТ-Инвест», кандидат экономических наук Мирослав ТАБАХАРНЮК не рекомендует продавать «Укртелеком» в текущем году. «Сегодняшнее время для любого владельца является не лучшим временем для продажи активов. Своим клиентам я советую: если у тебя есть возможность не продавать в этот период, не продавай, выжди», - сказал эксперт.

В тоже время он полагает, что предприятие будет приватизировано. «Учитывая то, что «Укртелеком» является убыточным по своей деятельности, что правительство будет думать о наполнении бюджета, и то, что некоторые финансово-промышленные группы в Украине испытывают серьезный интерес к покупке «Укртелекома» именно в этот период, я считаю, что во второй половине года такая продажа может произойти», - сказал М.ТАБАХАРНЮК.

Эксперт полагает, что при приватизации на продажу следует выставлять весь госпакет акций. «Во-первых, потому что государство показало свою неэффективность как менеджера. Во-вторых, если контрольный пакет акций будет сконсолидирован у частного инвестора, государство не сможет в полной мере реализовывать управленческие функции своим пакетом акций. Для сохранения государственного влияния в отрасли телекоммуникаций, как таковой, существуют другие инструменты, в частности, в законодательном поле, и не обязательно принимать участие в акционерном капитале», - отметил М.ТАБАХАРНЮК. Он подчеркнул, что прибыль от продажи «Укртелекома» будет зависеть от условий проведения конкурса. «Интерес к этим активам будет, и конкуренция будет. Все будет зависеть от готовности покупателей заплатить цену и от позиции правительства относительно определения условий конкурса. Если конкурс будет прозрачным с минимальными ограничениями для покупателя – цена будет максимальной. Если будут выписывать условия под запрограммированного покупателя, безусловно, цена будет ниже», - сказал М.ТАБАХАРНЮК.

Экс-глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также считает приватизацию «Укртелекома» возможной, но невыгодной. «Приватизировать сейчас не выгодно. Во многих странах мира в период кризиса государство, наоборот, покупает объекты, подымает их уровень капитализации, и продает для того, чтобы возобновить производство. К сожалению, у нас этого пока еще нет», - отметила экс-глава ФГИУ. Кроме того, эксперт назвала ряд проблем, которые препятствуют приватизации. «Во-первых, сегодня для приватизации не существует правовой основы – нет новой программы приватизации. Во-вторых, в статутный фонд ОАО «Укртелеком» включены объекты социальной сферы. Их необходимо изъять, так как нельзя продавать акции, в цену которых включены общежития, детские садики, санатории и пансионаты. В-третьих, не разделены имущественные активы «Укрпочты» и «Укртелекома». В-четвертых, не создана отдельная структура специальной государственной связи», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Она также предупредила о возможных последствиях продажи контрольного пакета «Укртелекома»: «Может создаться ситуация, которую мы наблюдаем в Польше: «Франс Телеком» купил «Телекоммуникация Польска» и сегодня между польскими министерствами ходит фельдфебельская почта вместо того, чтобы иметь телефонную связь». Также эксперт не исключила возможности того, что условия конкурса будут прописаны под отечественного покупателя, который впоследствии перепродаст объект иностранным инвесторам.

Народный депутат Украины от Партии регионов, член комитета парламента по вопросам транспорта и связи Юрий МОРОКО, в свою очередь, не видит проблемы в устранении препятствий для проведения приватизации «Укртелекома». «Сейчас, может быть, впервые за всю историю страны, парламент, Кабинет министров Украины и Президент работают не в противодействии, а во взаимодействии. Если Кабмин сочтет необходимым приватизировать «Укртелеком», проблем при принятии новой программы приватизации и соответствующих законопроектов не возникнет. При консолидированной работе парламента, Кабмина и Президента любая задача может быть реализована оперативно», - сказал депутат. По мнению Ю.МОРОКО, для обеспечения здоровой конкурентной среды в отрасли телекоммуникаций необходимо принять ряд законов, которые регулировали бы отрасль. «ОАО «Укртелеком» занимает очень большой сегмент рынка. Оно владеет кабельной канализацией, и если частный инвестор получит влияние на «Укртелеком», то у него появится соблазн использовать свои преимущества в неконкурентных действиях», - отметил депутат. Наиболее серьезной проблемой он считает низкую инвестиционную привлекательность предприятия. «Нельзя забывать, что в «Укртелекоме» работает около 100 000 человек, а это огромный социальный аспект. Эффективность предприятия очень низкая. Объем услуг на одного работника является один из самых низких в Европе. В предыдущих инвестиционных условиях был прописан запрет на увольнение без согласия работника в течение трех лет. Инвестор не имел права резко сократить численность работников на предприятии. Сегодня многие инвесторы могут быть не готовы выложить такую сумму. Потому что они понимают, что в течении, как минимум, нескольких лет им придется содержать огромную социальную сеть», - сказал Ю.МОРОКО.

Народный депутат Украины от БЮТ, член Комитета ВР по вопросам транспорта и связи Борис ШИЯНОВ, в отличие от своего коллеги, не видит особых проблем в низкой инвестиционной привлекательности «Укртелекома». «Сам «Укртелеком» не так интересен. Речь идет о приобретении влияния на мобильных операторов. Тот, кто будет владеть всем пакетом акций «Укртелекома», будет владеть возможностью финансового и юридического влияния на такие структуры, как «Киевстар» и МТС. Это игра не в «Укртелеком». Данное предприятие сегодня никого не интересует, потому что оно само по себе убыточное. Тот, кто будет владеть «Укртелекомом», будет владеть намного большим. Более того, если интересы структур, которые будут владеть «Укретелекомом», будут лоббироваться в парламенте и правительстве, то, поверьте мне, будет принят такой пакет законодательных документов, что никто из мобильных операторов даже не «рыпнется», все будут исправно наполнять доходную часть», - сказал депутат.

Он также высказался против приватизации «Укртелекома» в 2010 году. «В этом году продавать «Укртелеком» для меня не представляется возможным. Его нынешняя кредитно-финансовая история не самая лучшая. После финансового кризиса, из которого мы пока еще не вышли, нам бы следовало придержать такой стратегический объект для того, что бы нарастить его капитализацию, которая на сегодня не слишком велика», - сказал Б.ШИЯНОВ. Однако депутат предполагает, что «Укртелеком» будет продан в текущем году. «Сейчас полностью изменилась политика по Фонду государственного имущества. Первое, что сделала новая власть - это поставила все стратегические предприятия в план приватизации. Думаю, что нынешнее правительство продаст «Укртелеком», и нам следует смотреть на тех, кто его купит. Это, скорее всего, будут компании, которые связаны с теми финансовыми структурами, которые находятся сегодня при власти», - отметил Б.ШИЯНОВ.