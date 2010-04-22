Господин Киселев, вам не нравятся украинские политики? Чемодан, вокзал, Россия…

На прошлой неделе Юлия Тимошенко, возможно, с излишней требовательностью обратилась к телеведущему канала «Интер» с просьбой пригласить ее на эфир. Господин Киселевне то с «мужской галантностью» к Тимошенко, не то с холуйской услужливостью собственникам канала гордо сказал практически исчезнувшей с экранов украинской оппозиции, что авторские программы тут определяю я.

Заявочка прозвучала безапелляционно, а альтернативного предложения лидеру оппозиции встретиться через пятницу или через две пятницы не прозвучало вообще. И я адресую вопрос телеведущему: вы тут для чего приехали? Заметьте, я ни разу ранее не задавала этот вопрос. Более того, в первый же ваш приезд мы записали с вами интервью. Мы не критиковали вас, хотя поначалу в эфирах, чувствовалось, что вы слабо знаете современную политическую жизнь в Украине. Но мы понимали, что даже звездам НТВ надо в нее вникнуть. Мы даже поддерживали ваши литературные опыты, совсем не потому, что ваши книги могут заинтересовать широкий круг читателя тут, в Украине. А только потому, что мы тут, в Украине, даем слово оппозиции – и российской, и тем более украинской, даже, если за нее не голосовали. Или вы уже забыли как это?

Мы понимаем, что вас не для этого на канал брали… Понимаем. Но вы ж типа были правильный парень, вы старайтесь. Или страшно? Захотелось пожить, «как люди»? Сытно, культурно? Не хотите терять? Изголодались? Снова звездой себя почувствовали? До президентских выборов приятно было с парнями из Секретариата президента поужинать, а после выборов – также приятно с парнями из Администрации президента или СБУ?

Ну-ну. Мы – потенциальные ваши зрители и просто хотим уведомить: вас сюда звали не только лицом торговать и эфиры модерировать, наше внимание – это аванс за отражение свободной политической конкуренции, за ваше славное оппозиционное прошлое. Нам не надо делать серию телеочерков о новой власти. У нас таких журналистов своих полно. Ну а если вдруг надо мочить Тимошенко, и вы готовы возглавить этот передовой отряд, то зачем это доверять вам? Для этой роли правильно бы Вячеслава Пиховшека вернуть. Он ничем не хуже, нашу жизнь и новейшую историю, уж не обессудьте, знает лучше вас, к тому же он свой, гражданин Украины, он деньги в Украине будет тратить, а не в России. И зрителю не так обидно, когда их оппозиционному политику хамит гражданин собственной страны, а не наемный работник из соседней. Знаете, что написали бы наши столичные и национально озабоченные комментаторы в форумах? Не нравится украинская оппозиция? Чемодан, вокзал, Россия… Тем более что в качестве нелюбителя оппозиции вы и на российских телеканалах пригодитесь. И почему вы оттуда ушли? Теперь даже и не знаю…

Маша Мищенко