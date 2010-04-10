Российский «Первый канал» в репортаже о катастрофе самолета Качинского перепутал фото его супруги

Российский «Первый канал» в репортаже о катастрофе самолета с президентом Польши на борту вместо фотографии погибшей супруги Леха Качинского Марии показал фото супруги экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Катерины.

Как передает корреспондент УНИАН, ошибка была допущена в выпуске новостей, вышедшем в 11.00 (мск.).