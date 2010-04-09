Суд освободил из-под стражи активиста АнтиТабачной кампании

Апелляционный суд города Киева сегодня удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Николая КОХАНИВСКОГО Сидора КИЗИНА о незаконном аресте его подзащитного Шевченковским районным судом, и постановил выпустить задержанного из-под стражи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

“Я приветствую решение Апелляционного суда, и рад тому, что, невзирая на то давление, которое может осуществляться на суды нынешней властью, есть вера в то, что объективное рассмотрение дел возможно.

Следует отметить, что основанием для отмены постановления Шевченковского райсуда были немотивированность, необоснованность и беспочвенность решения”, - сказал С.КИЗИН.

По словам адвоката, в своей жалобе он отмечал, что уголовное дело было возбуждено безосновательно, преднамеренно по статье, которая предусматривает лишение свободы. “Было очевидно, что в действиях Николая КОХАНИВСКОГО нет признаков злостного хулиганства. Кроме того, суд умышленно не принял во внимание то, что Николай КОХАНИВСКИЙ имеет постоянное место жительства, является общественным деятелем, а также поруку трех народных депутатов. Кроме того, КОХАНИВСКОГО до возбуждения уголовного дела ни разу не вызывали на допрос. Потому решение Шевченковского райсуда носило явно заказной характер”, - отметил С.КИЗИН.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело против Н.КОХАНИВСКОГО возбуждено 18 марта по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Основанием для его возбуждения стало заявление помощника Д.ТАБАЧНИКА – Виктора ВОРОНИНА, который обвинил Н.КОХАНИВСКОГО в нападении на него во время митинга с требованием отставки Д.ТАБАЧНИКА. Как отмечают свидетели инцидента, В.ВОРОНИН сам спровоцировал драку.

Н.КОХАНИВСКИЙ был задержан Шевченковским РУ ГУ и доставлен в СИЗО 26 марта.

По информации Украинской народной партии, свои заявления о взятии Н.КОХАНИВСКОГО на поруки подписали народные депутаты Андрей ШЕВЧЕНКО, Ярослав ДЖОДЖИК, Андрей ПАРУБИЙ, общественные организации “Молодой рух”, "Люстрация", общественные деятели.

29 марта 2010 года Шевченковский районный суд города Киева принял решение избрать для Н.КОХАНИВСКОГО меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.