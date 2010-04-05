В Севастополе состоится фестиваль «Автоэкзотика Sport Edition»

В Севастополе на военном аэродроме Черноморского флота РФ «Херсонесский маяк» 5-15 августа состоится фестиваль «Автоэкзотика Sport Edition», форматом которого будут выставки и демонстрация автомобилей в движении.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в оргкомитете фестиваля.

Помимо экспозиции, которая будет насчитывать более тысячи автомобилей из стран СНГ, Фестиваля тюнинга, Фестиваля аэрографии, соревнований по автозвуку, ежедневно будут проходить также автомобильные гонки и соревнования: международные соревнования по дрегрейсингу в классах "Street" и "Sport", международная драг-битва, соревнования "Формула-дрифт. Все звезды. Топ16", этап Чемпионата Украины по картингу, международная карт-битва, международный чемпионат по стант-райдингу (мототрюкам), моревнования по джип-триалу и другие.

Все виды автомобильных соревнований будут сопровождаться мощным звуком, сценическим светом и спецэффектами. Для участников и гостей фестиваля будет оборудовано несколько танцполов с современной аппаратурой и декорациями, на которых ежедневно будут выступать лучшие диджеи Москвы и Киева.

Как добавили в оргкомитете, фестиваль «Автоэкзотика» - крупнейшее ежегодное автомобильное мероприятие в СНГ, не имеющее аналогов за рубежом. Традиционно, начиная с 1997 года, «Автоэкзотика» проводится в Москве, на аэродроме Тушино. «Автоэкзотика 2009» в Москве собрала более 6 тыс. автомобилей из 9 стран и привлекла более 60 тыс. посетителей.