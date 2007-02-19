Украинские альпинисты проведут акцию протеста под стенами Верховной Рады

20 февраля, в 10.00 под стенами Верховной Рады (ул. Грушевского, 5) состоится акция протеста украинских альпинистов и скалолазов.

Альпинисты и скалолазы возмущены решением руководства Национального авиационного университета, в частности, бывшего проректора НАУ, народного депутата Максима ЛУЦКОГО и ректора НАУ, депутата Киевского городского совета Виталия БАБАКА, уничтожить единственный в Украине спортзал со специальным стендом для тренировок профессиональных спортсменов.

В ближайшее время скоростное скалолазание должно стать олимпийским видом спорта, сборная Украины по этой дисциплине регулярно занимает призовые места на международных соревнованиях, но в случае демонтажа стенда украинские спортсмены потеряют единственное серьезное место для тренировок и подготовки к соревнованиям, в частности, на ближайшей Олимпиаде, сообщили УНИАН в Киевском клубе альпинистов и скалолазов “Вертикаль”.

11.00 акция протеста продолжиться у дома Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36).

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