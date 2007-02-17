Несколько сот Ту-154 заменить нечем, но придётся

Самолеты Ту-154 и Ту-134 будут постепенно, в течение 5 лет, выводиться из эксплуатации, несмотря на оценку техкомиссии МАК о том, что они пригодны для эксплуатации. Об этом сегодня на брифинге заявил министр транспорта РФ Игорь Левитин. По его словам, и сейчас авиапарк РФ насчитывает около 270 самолетов Ту-154, и согласно их техническим показаниям срок их эксплуатации истекает примерно через 5 лет. "Пока заменить Ту-154 у нас нечем, но у нас нет иного пути, как следовать рекомендациям МАК", - отметил И.Левитин.

Также он пояснил, что сейчас будет принят ряд мер к тому, чтобы усовершенствовать тренажеры для Ту-154, которые на данный момент уже не соответствуют современным требованиям и не позволяют смоделировать все возможные ситуации в небе при плохих метеоусловиях.

РосБизнесКонсалтинг