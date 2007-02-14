Жена Саакашвили в Амстердаме спела президенту Литвы песню ”Сулико”

Супруга президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс преподнесла сюрприз президенту Литвы Валдасу Адамкусу, находившемуся в аэропорту Амстердама между двумя рейсами: первая леди Грузии неожиданно появилась в зале ожидания аэропорта и спела литовскому лидеру грузинскую народную песню "Сулико".

Валдас Адамкус на обратном пути из США ожидал самолета в Вильнюс в зале для VIP-персон в аэропорту Амстердама. Неожиданно в зале появилась супруга президента Грузии в сопровождении гитариста. Под гитарный аккомпанемент Сандра Руловс, голландка по национальности, исполнила для президента Литвы песню "Сулико" на грузинском языке..

Михаил Саакашвили в это время находился в Ашхабаде на инаугурации нового президента Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедова.

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