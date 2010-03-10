На самолете из Симферополя пьяными были не все

Авиакомпания «Донбассаэро» просит не политизировать инцидент с вылетом самолета из Симферополя.

Об этом говорится в комментарии генерального директора авиакомпании «Донбассаэро» Александра ГРЕЧКО, переданном УНИАН пресс-службой «АэроСвита».

«До завершения работы комиссии просим всех, включая пострадавших от задержки рейса народных депутатов, не политизировать случившееся и избегать неточностей и искажений. Мы категорически не согласны с выводами отдельных депутатов о «развале авиатранспортной системы страны», а также с обвинениями в адрес экипажа в попытке «обойти» контрольные службы при медицинском осмотре. Система медицинского контроля в аэропортах Украины налажена, предполетный алкогольный тест в аэропорту является его составляющей, и никто из членов экипажа не в праве от него уклоняться», – отмечается в сообщении.

Напомним, вчера, 9 марта, утренний рейс Симферополь–Киев (плановый вылет – в 07:15), выполнявшийся самолетом Як-42 авиакомпании «Донбассаэро», был задержан на 16 часов 37 минут. Часть пассажиров отложенного рейса была доставлена из Симферополя дневным рейсом в Киев.

По данным «Донбассаэро», точные причины продолжительной задержки вылета самолета выясняются, после чего руководство компании примет адекватные ситуации меры.

По предварительным данным компании, накануне ночью экипаж был с задержкой доставлен для отдыха в гостиницу – в 2.30 ночи. В связи с этим, согласно нормам предполетного отдыха, вылет рейса мог состояться не ранее 12.00 9 марта. Тем не менее, службы аэропорта не предупредили пассажиров о вынужденном 5-часовом переносе рейса, объявляя задержку каждый час. Впоследствии вылет самолета также оказался невозможен по метеоусловиям (основная причина задержки) – из-за сильного бокового ветра (скорость – 23-24 метров в секунду), в связи с чем необходимости прибытия экипажа в аэропорт не было. Как отмечается в сообщении, однако экипаж самолета по требованию администрации аэропорта «Симферополь» прибыл в аэропорт для прохождения предполетного медицинского осмотра.

«По пока неподтвержденным данным, во время осмотра, проведенного соответствующей службой аэропорта, возникло подозрение относительно наличия алкоголя в крови бортмеханика и одного из бортпроводников. При этом у командира воздушного судна, второго пилота и трех бортпроводников эти показатели, по предварительным результатам теста, были в норме», – говорится в сообщении «Донбассаэро».

Поздно вечером 9 марта после улучшения метеоусловий в аэропорту «Симферополь» (что позволяло осуществить безопасный взлет самолета Як-42) воздушное судно с другим составом экипажа, замененным в порядке плановой ротации, вылетело в Киев.

В данное время представители «Донбассаэро» оказывают содействие в работе комиссии, созданной авиационными властями Украины для выяснения всех обстоятельств инцидента. Пока авиакомпания не располагает документальными подтверждениями результатов алкогольного теста. В случае их подтверждения к виновным будут применены меры согласно действующему законодательству, отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, тем не менее, уже сейчас неоспоримым фактом является задержка рейса, и для выявления ее причин «Донбассаэро» проводит внутреннее расследование.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма проверяет заявление народных депутатов о невылете 9 марта из Симферополя в Киев самолета из-за нетрезвых членов экипажа.