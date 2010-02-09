В Алуште сгорел троллейбус, пожарным удалось спасти два колеса

В Алуште в троллейбусном парке сгорел троллейбус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, в результате происшествия никто не пострадал.

Согласно сообщению, загорание внутри троллейбуса произошло сегодня в 1.45. "В момент происшествия "рогатый" был отключен от электричества и стоял в очереди на утренний выезд из парка. В салоне никого не находилось, поэтому пострадавших, к счастью, нет", - отметили в пресс-службе.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился по салону троллейбуса на площади 10 кв. метров. На борьбу с огнем ушло около получаса. В 2.15 пожар был полностью ликвидирован, но единственное, что удалось спасти пожарным, - два передних колеса. Троллейбус сгорел практически полностью.

По словам начальника СГПЧ-37 Алуштинского городского отдела МЧС Крыма Сергея ПАДАЛКИ, предварительной причиной пожара является поджог. "Как выяснилось, очаг загорания - середина салона троллейбуса, - констатировал С.ПАДАЛКА, - и это говорит о том, что здесь не обошлось без участия злоумышленника, которому чем-то уж очень не угодил "рогатый" автотранспорт".

Подробности происшествия и убыток устанавливаются следственной группой МВД.