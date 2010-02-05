«День» и Острожская академия посвятят год князю Острожскому

Газета «День» и коллектив Национального университета «Острожская академия» приняли совместное решение о посвящении 2010 года фигуре князя Ивана Константиновича Острожского (1460 г. – 11 сентября 1530 г.).

Соответствующее решение утверждено на заседании ученого совета НаУОА от 28 января 2010 года.

Как сообщает газета “День”, именно в этом году украинская общественность будет отмечать 550-летие со дня его рождения.

Константин Острожский – один из самых выдающихся полководцев и политических деятелей прошлого Украины. Он выиграл множество битв, самая выдающаяся из которых состоялась под Оршей, где князь разгромил многотысячную российскую армию и спас Великое княжество Литовское от российской оккупации. Константин Острожский способствовал утверждению в Украине Магдебургского права, сделал немало для становления и развития здесь православия, в то же время приспосабливая его к условиям раннемодерных времен.

Объявляя 2010-й Годом Константина Острожского, инициаторы этого решения стремятся привлечь внимание украинцев к малоизученному периоду своей истории и к величественной фигуре украинского князя.

Прошлый, 2009 год, газета «День» совместно с Национальным музеем истории Украины провозгласили годом Ивана Мазепы. На полосах газеты «День» в рубрике «Год Мазепы» вышло немало материалов историков, философов, культурологов, исследовавших фигуру гетмана.