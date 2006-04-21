Пенсионер спустил в унитаз более 15 тыс. евро

В г.Киль на севере Германии 64-летний пенсионер стал виновником самого необычного засора канализации за всю историю федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Уверенный, что немецкие марки, которые были национальной валютой страны до 2002 г., больше не имеют никакой ценности, он спустил 30 тыс. марок (15,3 тыс. евро, или 18,9 тыс. долл.) своих сбережений в унитаз. Сантехники, прибывшие для ликвидации засора, были потрясены, однако вернули пенсионеру его деньги. Чуть позже прибыл сотрудник местной полиции, который проводил старого немца в банк, где остатки его сбережений были конвертированы в евро и помещены на счет. Банкноты евро заменили национальную валюту в странах ЕС в 2002 г. Тем не менее, европейцы до сих пор имеют возможность обменять старые деньги на новые в государственных банках.

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