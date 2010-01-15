Милиция выявила подкуп избирателей водкой и семенами кукурузы

В одном из сел Чернобаевского района Черкасской области участковый инспектор милиции задокументировал противоправные действия члена избирательной комиссии, который предлагал сельчанам деньги и водочные напитки за то, чтобы те отдали свои голоса за определенного кандидата.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управлении МВД в Черкасской области Николай ЛУШПИЕНКО, отметив, что собранные материалы переданы в прокуратуру Черкасской области.

Кроме того, по данным Н.ЛУШПИЕНКО, в Золотоношском районе работниками милиции задокументирован факт, когда председатель сельского совета вместо оборудованного для голосования участка предоставила помещение магазина своей кумы. В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело по ст.364 Уголовного кодекса «Злоупотребление властью или служебным положением».

Также возбуждено уголовное дело по ст. 366 УК Украины «Служебная небрежность» против председателя еще одного сельсовета Золотоношского района, которая предоставила полуразваленное, без света, отопления и дверей, помещение библиотеки под избирательный участок.

В Тальновском районе Черкасской области работники милиции установили лиц, которые скупали голоса местных избирателей за 0,5 кг элитных семян кукурузы. Установлено 20 фактов такой продажи голосов.

В Христиновском районе Черкасской области секретарь сельсовета собственноручно написала 15 заявлений для голосования на дому, но почему-то оставила их пока без подписи. Работники милиции сейчас устанавливают, почему это должностное лицо решило заготовить к выборам эти заявления-близнецы.

По всем фактам нарушения избирательного законодательства проводится тщательное расследование, собранные работниками милиции материалы переданы в прокуратуру Черкасской области, сообщил Н.ЛУШПИЕНКО.