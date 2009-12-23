Польская семья потратит на праздники в среднем 500 долларов

Большинство граждан Польши не намерены ограничивать расходы на рождественские и новогодние праздники и планируют в среднем потратить около 500 долларов на семью.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным исследования Delloitte, более 60% поляков заявило о намерении в этом году увеличить на 1,5% расходы на праздники в то время, как в большинстве других странах Евросоюза, в который Польша вступила пять лет тому назад, граждане ограничивают праздничные расходы.

В частности, в среднем, в Западной Европе расходы на праздники сократятся на более чем 6%. Половина европейцев потратят на Рожество и Новый год столько же, сколько в прошлом году.

Больше всего будут экономить граждане до недавнего времени бурно развивающейся Ирландии, а также Испании.

250 долларов поляки планируют потратить на подарки и еще столько на же - на праздничный стол. Примечательно, что треть поляков не планируют бюджет рождественских покупок. Почти 50% совершеннолетних поляков получат в подарок косметику, а 40% - книги.

Подросткам чаще все дарят диски - 35%, а детям - обучающие игрушки - 38%.

Более половины продуктов для праздничного стола поляки покупают в гипер- и супермаркетах.

Справка УНИАН. В 2009 году в Польше минимальная зарплата составляет около 400 долларов, а средняя в ноябре составила 1200 долларов (минус 18% налога).

Поляки отмечают Рождество 25 декабря.