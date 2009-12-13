Студенты напали на дом ректора

Восемь человек были задержаны за нападение на сад и дом ректора Калифорнийского университета Роберта Бирджено (Robert Birgeneau), передает в субботу агентство Associated Press.

Всего в правонарушении в ночь на субботу участвовали от 40 до 70 протестующих. Они разбили плафоны освещения и горшки в саду, повредили два окна дома, а также забросали бутылками с зажигательной смесью само здание и машины полицейских, прибывших на место происшествия.

Ни ректор, ни его жена не пострадали, возгорания в доме не возникло. Представитель университета осудил действия митингующих и призвал их воздержаться от экстремизма.

Молодым людям предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, угрозах представителю органов образования, попытке кражи со взломом, вандализме и нападении на полицейского со смертоносным оружием.

Это уже не первая акция протеста студентов в Калифорнии, напоминает агентство. Беспорядки начались после того, как стало известно о намерении правительства Арнольда Шварценеггера сократить финансирование Калифорнийского университета и Университета штата Калифорнии на 20 процентов. Это привело к тому, что университеты были вынуждены поднять плату за обучение в среднем на 15 процентов, а также сократить персонал и учебную нагрузку.

Лента.ру