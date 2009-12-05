Про пиар, замочек на спине Юлии Владимировны и сладкий сон ее мужа

«Замучили с этими виттонами», – глубоко вздохнула Тимошенко и попросила журналистку, задавшую вопрос, подойти, чисто «по-женски помочь ей открыть замочек сзади на спине»…

Если у пиара есть пол, то он, безусловно – мужского рода. Если к господину пиару в прошлый вечер (в пятницу) наведывался кто-то из кандидатов в Президенты, то ему не открыли дверь. Как бы ни тарабанил страждущий политик в двери, как бы не пытался их снести, ему слышался неизменный звонкий серебряный смех Юлии Владимировны и приятный мужской баритон господина пиара: «Я занят с Юлией Владимировной. Мы на Интере, в «Свободе слова».

Лично я вчера наслаждалась эфиром… Вы помните платьице, в котором Юлия Владимировна проходила утверждение в Верховной Раде премьером в 2004 году? Ну, вспоминайте: платье с фонариками, приталенная елочка, кружевная вставка до бедер - и под четыреста депутатских голосов «за» ее утверждение на посту премьера. Конечно, помните, забыть это просто невозможно. А помните зиппер на спине, когда она в 2008–2009 годах к Путину ехала газовые контракты подписывала? Контракты оказались так себе, в вопросах газа зиппер на спине оказался бессилен, но, убеждена, что Путин замочек на спине запомнил навсегда. Но все эти штучки – пояса целомудрия по сравнению со вчерашним эпизодом. Кто-то из журналисток спросил у премьера, какой фирмы у вас платье (не берусь судить – готовился этот вопрос совместно с отвечающей или был как бы «экспромтом»). Это все… Это кульминация...

– Замучили с этими виттонами, – глубоко вздохнула Тимошенко и попросила журналистку, задавшую вопрос, подойти, чисто «по-женски помочь ей открыть замочек сзади на спине» (так и сказала) - чуть-чуть открыть и посмотреть название фирмы, которая пошила ее черное платье с белым воротничком. Журналистка подошла, открыла, камеры жадно впилась в процесс приоткрывания замочка и последовал ответ: «Айна Гассе». Сегодня премьер была не в Луи Виттоне. Она (в прошлые годы скупавшая едва ли не все линии супердорого французского дизайнера) в этот раз решила поддержать украинского дизайнера и сказала, что делает это всегда. Но что это, как не пиар-фортуна?

Если Юлия Тимошенко и любит пиар, то это глубоко взаимное чувство: он тоже ее любит, они просто «вечная верность друг друга». При этом я не скажу, что ей мягко стелили. В этот раз никто ей не предоставлял возможности четыре часа говорить. Ее перебивали, ей ставили неудобные вопросы. И когда я смотрела в восхищенные глаза журналистов, то понимала, их восхищает в ней одна единственная вещь: ее способность выходить сухой из воды. Ну вот, например, просят ее показать совершенно конкретные данные экономической статистики, которые она ранее запретила обнародовать, она милостиво говорит: мы покажем вам сайты, на которых эти данные находятся. Например, просят ее пересказать, как ее семья зарабатывает, и указать имена компаний в аграрном и строительном бизнесе, в котором ее муж совершенно официально заработал и задекларировал три миллиона гривен. Она с нажимом повторяет, что это аграрный и строительный бизнес, это маленький бизнес, а названий компаний она не знает, потому что приходит домой, когда муж уже спит, а уходит, когда еще спит.

И конечно, Юлия Владимировна обещала посадить, разворошить улей коррупционеров и назначить правильного, честного генпрокурора. Также обещала, что этот генпрокурор подымет и дорасследует все забытые и давние дела. Все дела перечислила, кроме дела педофилов....

Когда ее спросили, почему ее фракция приложила руку к отмене моратория на повышение цен на лекарства, она объяснила это опасениями, что с полок аптек исчезнут лекарства. Заинтересованность членов своих команд в фармбизнесе отрицала, но при этом долго рассказывала, как создала лабораторию, которая проверяла бы состав лекарств. Еще Юлия Тимошенко обещала сохранить свободу слова…

Одно хорошо, что всех членов своей старой команды она планирует в случае победы отправить восвояси и пользоваться услугами профессионалов и молодежи из студенческих организаций. Оно и понятно. Устали, небось, ее парни, присутствующие в упоминаемом ею же «Форбсе», членские взносы платить. Пора и молодым дать дорогу.

Юлия Владимировна в этом эфире открылась с совершенно неожиданной стороны. Она цитировала Аристотеля, те работы, где он пишет о демократии и олигархии. Я тоже люблю Аристотеля с его проповедью равновесия и умеренности. Хотя не разделяю его взглядов на женщин. Он считал, что женщины не совсем полноценные существа, что нам вроде чего-то не хватает. Я всегда думала: как он мог так ошибаться? А теперь слушаю Юлию Владимировну и думаю, а ведь прав был старик. Наступая на собственный феминизм, убеждаюсь: в политику и в церковь женщин нужно пускать осторожно. Ведь стоит ей завести шашни с пиаром, и процесс ее властвования становится неуправляемым. Воистину, гремучая смесь.

Маша Мищенко