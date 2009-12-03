В Киеве безостановочно меняют светофоры

В Киеве 19 перекрестков до конца года планируют оборудовать современными светодиодными светофорами.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

По его словам, работы по замене светофоров и установлению светофорных объектов в столице ведутся безостановочно.

«Безопасность водителей и пассажиров направления зависит от качественных светофорных объектов. Лишь светодиодные светофоры достаточно яркие при любых погодных условиях. Их четко видно даже в дождливую и туманную погоду. Еще одно их неопровержимое преимущество – экономия энергии и невысокая стоимость обслуживания. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки убрать с улиц Киева устаревшие ламповые светофоры», – отметил Д.БАСС.

Уже в следующем году, по его словам, в Киеве не будет ни одного устаревшего лампового светофора.

В планах городской власти на этот месяц, кроме замены старых светофоров современными, запланировано также сооружение трех светофорных объектов на перекрестках: ул. Заболотного, 138; просп. Героев Сталинграда, 4 и Столичное шоссе (остановка «Конча-Заспа»).

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2008 г. секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сообщил о планах городской власти установить систему интеллектуального управления транспортом в Киеве, которая поможет на 20-30% уменьшить задержки транспорта, на 10-15% снизит аварийность на дорогах. В рамках внедрения этой системы было запланировано, в частности, заменить около 3,5 тысяч старых ламповых светофоров новыми диодными.