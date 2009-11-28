Блокирование колес автомобилей в зеленой зоне продолжится

Депутаты Киевского городского совета отклонили протест прокуратуры на решение о блокировании работниками коммунального объединения «Киевзеленстрой» колес автомобилей, припаркованных в зеленой зоне.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевского городского совета, где рассматривался протест прокуратуры Киева. В нем отмечалось, что осуществлять блокирование колес неправильно припаркованных транспортных средств имеют право исключительно органы Госавтоинспекции.

За отклонение протеста прокуратуры проголосовали с третьей попытки 64 депутата Киевсовета (в предыдущие разы голосовали 59 и 60 депутатов при необходимом минимуме 61 голос).

Докладывая перед депутатами по этому вопросу, заместитель председателя КГГА Владимир ГОЛОВАЧ отметил, что паркование в зеленой зоне является нарушением правил благоустройства, а не правил дорожного движения. Следовательно, наказывать за эти нарушения должна соответствующая структура местной власти.

«Протест недостаточно обоснован, и подлежит отклонению», - подытожил В.ГОЛОВАЧ.