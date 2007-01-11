38-летний мужчина обвиняет метрополитен в том, что не погиб

38-летний харьковчанин сегодня бросился под поезд в городском метро и остался жив. Теперь он обвиняет руководство метрополитена в том, что ему помешали покончить с жизнью.

Об этом сообщил журналистам начальник Харьковского метрополитена Сергей МУСЕЕВ, передает местное информационное агентство «МедиаПорт».

По информации пресс-служб МЧС и Харьковского горсовета, сегодня около 9-ти часов утра на станции метро «Спортивная» под электричку бросился мужчина, который не пострадал благодаря мгновенной реакции машиниста, сумевшего резко остановить поезд. Из-за этого события на 25 минут было приостановлено движение поездов на Холодногорско-Заводской линии метро. В 9.05 движение электричек подземки было возобновлено.

Как передает пресс-служба горсовета, 38-летний мужчина, который упал на рельсы, с травмами средней тяжести находится в городской клинической больнице скорой и неотложной помощи.

По словам С.МУСЕЕВА, спасенный мужчина заявил, что собирается подать в суд на руководство метрополитена, поскольку он недоволен тем, что остался живым. Дежурный врач управления скорой помощи собщил, что мужчина был в подпитии, передает «МедиаПорт».