Про Протывсиха написали в New York Times

Пессимизм избирателей, олицетворяемый кандидатом в президенты Василием ПРОТЫВСИХ, может сыграть решающую роль на выборах главы государства 17 января 2010 года.

Об этом пишет газета The New York Times (США), сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата в президенты В.ПРОТЫВСИХ.

"Эйфория, царившая на Украине в 2004 году, вытеснена отчаянием. Симптоматичный факт: один из многочисленных кандидатов в президенты официально сменил фамилию на "ПРОТЫВСИХ". 63-летний В.ПРОТЫВСИХ, в прошлом - Василий ГУМЕНЮК, отставной таможенник, не считает себя приверженцем какой-то конкретной идеологии и выдвигает весьма расплывчатую предвыборную программу. Но пессимизм, олицетворяемый его фигурой, может сыграть решающую роль на январских президентских выборах", пишет издание.

"Много лет голоса в Украине делились почти поровну: жители русскоязычного Востока страны в большинстве своем выступают за сближение с Москвой, а обитатели западных областей намерены идти по европейскому пути", - отмечает The New York Times.

По мнению журналистов издания, второй тур выборов Президента Украины почти неизбежен, и в нем наверняка встретятся представители Востока и Запада – лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. Однако в Западной Украине - колыбели "оранжевой" революции - воцарилось глубокое разочарование.

"Пока неясно, побудит ли это чувство избирателей вообще не ходить на выборы или - как явно надеется ПРОТЫВСИХ - заставит их голосовать в духе протеста", - пишет газета.

Издание отмечает, что граждане жалуются на междоусобицу между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО, кумовство при назначении местных властей и недофинансирование социальной сферы: врачи и учителя вынуждены уезжать в Западную Европу и наниматься чернорабочими.

Доля респондентов, которые выбирают ответ "Не буду голосовать ни за кого из вышеперечисленных", с 2004 года выросла с 4% до 8%, сообщил газете социолог Алексей АНТИПОВИЧ. Если во второй тур выйдут В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО, крестик в графе "против всех" собираются поставить 18% респондентов. Если в реальности "против всех" проголосуют до 10% избирателей, это сыграет важную роль, так как 40% избирателей хотят поддержать во втором туре В.ЯНУКОВИЧА, а 30% - Ю.ТИМОШЕНКО, отметил социолог.

"С уверенностью я могу утверждать лишь одно: революция не повторится. Люди больше не выйдут на улицы ради политиков", - сказал А.АНТИПОВИЧ, добавив, что большинство избирателей ожидают большого количества подтасовок результатов на выборах.

Справка УНИАН. В.ПРОТЫВСИХ - житель Ивано-Франковской области, самовыдвиженец и до того как поменял паспорт 2 октября 2009 года, имел фамилию ГУМЕНЮК.

В.ПРОТЫВСИХ является президентом Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты.