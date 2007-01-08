Создатели South Park прочат США революцию в 2012 году

Трэй Паркер и Мэтт Стоун. Фото сайта animatedtv.about.com

Авторы анимационного сериала South Park Трэй Паркер и Мэтт Стоун на страницах своего официального сайта ответили на вопросы фанатов мультфильма. Отвечая, в частности, на вопрос, кто займется сериалом, когда Стоун и Паркер умрут, они ответили, что это будет совершенно неважно после революции, которая произойдет в США в 2012 году.

Ранее некоторый американские астрологи, в частности Алан Мис, предсказали, что в 2008-2012 годах США ждут волнения и беспорядки, которые могут перерасти в революцию, а впоследствии и к распаду страны. С этой датой согласуется и древнее пророчество – календарь майя, который заканчивается в 2012 году.

Отвечая на вопросы поклонников, Стоун и Паркер также сообщили, что новый сезон сериала, одиннадцатый по счету, начнется в марте этого года. Посетители сайта также узнали, что один из главных персонажей мультфильма - Кенни - никогда не разбогатеет, что все эпизоды фильма сделаны с помощью программы Maya и что покойный президент Ирака Саддам Хусейн никогда не принимал участие в озвучке South Park.

Лента.ру