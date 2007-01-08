Создатели South Park прочат США революцию в 2012 году
14:26, 08 января 2007Разное
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На потом они планов не строят...
|Трэй Паркер и Мэтт Стоун. Фото сайта animatedtv.about.com
Ранее некоторый американские астрологи, в частности Алан Мис, предсказали, что в 2008-2012 годах США ждут волнения и беспорядки, которые могут перерасти в революцию, а впоследствии и к распаду страны. С этой датой согласуется и древнее пророчество – календарь майя, который заканчивается в 2012 году.
Отвечая на вопросы поклонников, Стоун и Паркер также сообщили, что новый сезон сериала, одиннадцатый по счету, начнется в марте этого года. Посетители сайта также узнали, что один из главных персонажей мультфильма - Кенни - никогда не разбогатеет, что все эпизоды фильма сделаны с помощью программы Maya и что покойный президент Ирака Саддам Хусейн никогда не принимал участие в озвучке South Park.
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