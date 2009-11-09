Американец дважды выиграл в лотерею более миллиона долларов

Житель американского штата Нью-Гэмпшир дважды стал обладателем крупнейшего приза в лотерее. Как передает Лента.ру со ссылкой на канал WMUR-TV, в первый раз Боб ЯРАЧ (Bob Jaracz) выиграл 1,9 миллиона долларов, а затем - чуть больше миллиона.

Как рассказал Б.ЯРАЧ, который живет в городе Нашуа, он покупает лотерейные билеты еженедельно.

Первый выигрыш - в лотерее Tri-State Megabucks – Б.ЯРАЧУ достался в День благодарения 2005 года. Вместе с супругой он использовал деньги для выплаты всех долгов, ремонта дома, покупки нового автомобиля и нескольких путешествий. Во второй раз американцу повезло в сентябре с. г. в лотерее Weekly Grand Game.

По словам Б.ЯРАЧА, он покупает билеты в разных магазинах и заполняет их наугад, без какой-либо особой системы.

Несмотря на обретенное состояние, Б.ЯРАЧ работает инженером на условиях частичной занятости, чтобы "сохранять свежесть". Его жена Дайан - бывшая учительница начальной школы из штата Нью-Йорк. Средства нового выигрыша супруги планируют потратить на благотворительность и путешествия