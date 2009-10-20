Общие пессимистические настроения населения повлияли на украинский авторынок

К середине 2008 года доходы населения увеличивались параллельно росту продаж новых авто. На это не влияло и повышение цен на машины. С началом кризиса продажи автомобилей резко упали.

В настоящее время ситуация в стране стабилизировалась, но настроения покупателей не улучшились и продажи стоят. И это, несмотря на то, что номинальные доходы украинцев не сократились, а кредитные программы на покупку новых авто стали выгоднее, чем год-два потому, пишет «Автоцентр».

В начале 2009 года потребительские настроения населения упали на самый низкий уровень за 10 лет.

ICTV