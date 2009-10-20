Пессимистические настроения населения повлияли на украинский авторынок
08:49, 20 октября 2009Разное
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Общие пессимистические настроения населения повлияли на украинский авторынок
К середине 2008 года доходы населения увеличивались параллельно росту продаж новых авто. На это не влияло и повышение цен на машины. С началом кризиса продажи автомобилей резко упали.
В настоящее время ситуация в стране стабилизировалась, но настроения покупателей не улучшились и продажи стоят. И это, несмотря на то, что номинальные доходы украинцев не сократились, а кредитные программы на покупку новых авто стали выгоднее, чем год-два потому, пишет «Автоцентр».
В начале 2009 года потребительские настроения населения упали на самый низкий уровень за 10 лет.
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