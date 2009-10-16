Должница водоканала избила контролера

В Донецке женщина, задолжавшая за предоставленные ей услуги коммунальному предприятию «Донецкгорводоканал», избила сотрудницу этого предприятия - контролера службы «Водосбыт».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, жительница Петровского района Донецка избила контролера районной службы «Водосбыт», которая, выполняя свои служебные обязанности, обходила квартиры должников с предупреждениями об отключениях.

Должница сначала отказалась оплачивать накопившийся на 1 октября долг перед горводоканалом в размере 951 грн., отругала нецензурной бранью контролера, а потом набросилась на нее с кулаками.

«Женщина сразу повела себя агрессивно, не хотела ничего слушать ни о каких долгах… У нашей сотрудницы исцарапано лицо, на теле множество синяков и ссадин», - рассказала о случившемся специалист по связям с общественностью «Донецкгорводоканала» Ольга СКОРОХОД.

По ее словам, на место инцидента была вызвана милиция, составлен протокол. В настоящий момент пострадавшая контролер находится на больничном.