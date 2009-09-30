Добросовестно рекламируя Юлию Тимошенко

Хорошо известный Печерский районный суд города Киева 22 сентября строго запретил всем сущим в Украине журналистам, пиарщикам и рекламщикам «распространение любой недобросовестной рекламы относительно деятельности премьер-министра, главы партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко».

Любой.

Автору очень нравится это всеохватная, четкая и исчерпывающая формулировка.

“Запретить Пидлубному Петру Сильвестровичу (это автор скандального видеоролика под названием “Лучше бы она отдыхала, чем работает”. – Авт.) и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биллбордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, в сети Интернет, в электронных СМИ любую недобросовестную рекламу относительно деятельности главы правительства Украины – главы политической партии “Всеукраинское объединение “Батькивщина”, в частности рекламные ролики, которые содержат недобросовестную рекламу относительно деятельности главы правительства Украины – председателя политической партии “Всеукраинское объединение “Батькивщина”, а также любую другую недобросовестную социальную рекламу, и обнародовать ее любым способом до рассмотрения спора по существу”.

Будучи законопослушным гражданином, автор немедленно взялся за творческое исполнение судебного постановления. В смысле – за добросовестную социальную рекламу фигурантки незабываемого решения Печерского суда. Как всегда, начал собирать материал для рекламной статьи в новостийных лентах информагентств на Интернет-сайтах. Но на глаза лезло невесть что.

«По информации Госкомстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 36,3%, или 431,2 млн. грн., и на 1 сентября 2009 года составляла 1 млрд. 619,9 млн. грн. Рост задолженности по выплатам зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины. Средняя заработная плата в Украине в августе 2009 года снизилась на 89 грн. По сравнению с июлем с.г. и на 1 сентября составляла 1919 грн.».

«От бедности, которая делает невозможной реализацию любых прав человека, страдают свыше 70% украинцев, исходя из критериев ООН для развитых стран. Также, по ее словам, не отвечает прожиточному минимуму для работоспособных лиц, установленному госбюджетом Украины 2009 год (669 грн., или 56,8 евро), минимальный уровень заработной платы большинства граждан нашей страны: он составляет 625 грн., или 53 евро. Фактический же прожиточный минимум по ценам июля 2009 года для работоспособных лиц достиг 896 грн.: следовательно, утвержденный норматив значительно ниже, чем должен быть». (Уполномоченная по правам человека Н.Карпачева ).

«Украина заняла 142-ое место из 183 в рейтинге благоприятности условий для предпринимательской деятельности, составленном Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией».

«По информации Государственного комитета статистики Украины, предприятия химической промышленности Украины в январе–июле этого года сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 24,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 1,281 млн. тонн».

«В Харькове бастуют работники коммунального предприятия «Горэлектротранс»: трамваи и троллейбусы не выехали на маршруты. Пресс-служба горсовета напоминает, что трудовой коллектив ХКП «Горэлектротранс» на общем собрании решил провести однодневную забастовку. Критическая ситуация на ХКП сложилась в связи с невыплатой государством компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий – за полтора года из госбюджета предприятию не выплачено более чем 160 млн. грн.».

«В Днепропетровске и Новомосковске 29–30 сентября будет прекращено водоснабжение из-за ремонтно-профилактических работ на коммунальном предприятии Днепропетровского областного совета „Аульский водопровод” и Кайдацкой насосно-фильтрующей станции. Без воды останутся все категории потребителей правобережной части Днепропетровска и жилой массив «Приднепровский». В Днепропетровске проживает 1,05 млн. человек, в Новомосковске – 80 тыс. лиц».

«Компания «Киевэнерго» объяснила действия относительно отключения медицинских заведений столицы от энергоснабжения долгом в 3,6 млн. грн.».

...Я уже не привожу всевозможные мудрено-печальные цифры экспертов, которые характеризуют финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» и его подготовку к дефолту, а также их же резко негативные отзывы о попытках продать гиганту-монополисту из соседней страны крупное украинское стратегическое предприятие (отечественным инвесторам – нельзя!). Будем считать это субъективными мнениями. Хотя они и отображают объективную реальность.

Поэтому с написанием рекламной статьи возникли определенные трудности... Но, помня о решении Печерского суда и будучи «любым физическим лицом», упомянутым в этим постановлении, автор ответственно и добросовестно заявляет: ко всем перечисленным выше безобразиям премьер-министр Украины, лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко не имеет никакого отношения.

Петр Осадчук