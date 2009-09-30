На трассе Львов-Кировоград перевернулся бензовоз

В Хмельницкой области водитель грузовика „Мерседес” с прицепом, перевозившего бензин марки АІ-92, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, в результате чего из цистерн вытекло около 2 тонн топлива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 09.56 вблизи села Шумовцы на автодороге Львов – Кировоград.

Погибших, пострадавших, угрозы населению и окружающей среде нет.

По состоянию на 7 часов утра 30 сентября продолжается перекачивание бензина из цистерн и рекультивация загрязненного участка почвы.

Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.