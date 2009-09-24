В Крыму кортеж с китайской делегацией попал в ДТП: есть жертвы

Утром 24 сентября примерно в 9.00 на ялтинской объездной дороге в районе улицы Ореховой произошло ДТП, в котором пострадал автомобиль китайской делегации. Об этом сообщает Обкомсо ссылкой на "Новости Крыма".

По предварительной информации, один из «Мерседесов» из кортежа автомобилей и автобусов, ехавших в сопровождении машин ГАИ, столкнулся с «ВАЗ-2107».

Пока нет точных данных о причинах столкновения и официальной информации.

Также по предварительной информации, водитель «жигуленка» погиб, шесть человек пострадали, в том числе серьезно - один из высокопоставленных членов китайской делегации.