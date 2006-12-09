Новый министр за восстановление городской милиции Харькова

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО выступает за восстановление городской милиции Харькова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, проблема восстановления работы городской милиции Харькова в пятницу обсуждалась во время встречи городского председателя Михаила ДОБКИНА с министром внутренних дел В.ЦУШКО.

Руководитель МВД выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся с обеспечением правопорядка в Харькове, поэтому уверен в необходимости восстановления работы подразделения городской милиции в составе Министерства внутренних дел, сообщили в пресс-службе.

Комментируя разговор с министром, М.ДОБКИН сказал в интервью местному Агентству телевизионных новостей, что МВД, по словам В.ЦУШКО, «заинтересовано в восстановлении как городского Управления внутренних дел, так и муниципальной милиции Харькова».

По словам мэра, Харьков может взять на себя финансирование такой структуры, в обязанности которой будет входить охрана общественного порядка в городе, патрулирование улиц и выявление мест несанкционированной торговли. Хотя подчиняться муниципальная милиция будет Министерству внутренних дел, М.ДОБКИН заверил, что в Харькове опять появится управление внутренних дел, поскольку это обещание нового министра В.ЦУШКО.

Как сообщил М.ДОБКИН, министр назвал «абсолютно неправильным решение о ликвидации городского управления внутренних дел, поэтому он исправит ту несправедливость, которая была по отношению к Харькову со стороны МВД».

Как сообщал УНИАН, решение о расформировании Харьковского городского управления милиции было принято по инициативе и в порядке эксперимента предыдущим министром Юрием ЛУЦЕНКО.

Депутаты Харьковского горсовета раньше обратились к новому министру В.ЦУШКО с просьбой разобраться в конфликте, возникшем между городской властью и правоохранительными органами .