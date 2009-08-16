В Днепропетровске легковушка врезалась в маршрутку: 6 раненных
12:13, 16 августа 2009Разное
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Проводится расследование
В Днепропетровске при столкновении легкового автомобиля с маршруткой пострадали шесть человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 августа в 09.35.
Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом «Мерседес-Спринтер», в котором находились 12 пассажиров.
В результате ДТП пострадали шесть человек, из них четверо пассажиров маршрутки, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
Правоохранительными органами проводится расследование.
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