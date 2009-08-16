В Днепропетровске легковушка врезалась в маршрутку: 6 раненных

В Днепропетровске при столкновении легкового автомобиля с маршруткой пострадали шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 августа в 09.35.

Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом «Мерседес-Спринтер», в котором находились 12 пассажиров.

В результате ДТП пострадали шесть человек, из них четверо пассажиров маршрутки, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Правоохранительными органами проводится расследование.