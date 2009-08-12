Миноносец Первой мировой войны на дне Черного моря (фоторепортаж)

Миноносец ”Лейтенант Зацаренный” лежит на дне Черного моря, близ острова Змеиный.

Во время Первой Мировой войны после взрыва на немецкой мине корабль переломился пополам, и его носовая часть мгновенно затонула. Носовая часть была найдена за 2,5 километра юго-западнее острова Змеиный.

Объект лежит на ровном участке дна на глубине 36 метров. Грунт песчанистый, есть раковины, заиленость относительно невелика. Поверхность покрыта моллюсками и растительностью. Левый борт под тяжестью корпуса частично утоплен в грунт.

Разлом корабля находится как раз между основами двух котлов в месте первой трубы. Первый котел выступает из разлома.

Рядом с местом взрыва находятся рубка и на ней капитанский мостик. Корпус рубки отделился от палубы и лежит на дне.

Миноносец был найден в июле этого года.

Фото Андрея Некрасова / УНИАН