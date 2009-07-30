В ДТП в Котовске погибла целая семья

В Котовске Одесской области водитель автомобиля “ВАЗ-2101”, передвигаясь по городу с опасной скоростью, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель, его жена и четырехлетний сын от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один пассажир получил телесные повреждения.