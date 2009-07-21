Свита саботирует Януковича?

О визите Януковича в Днепропетровск 14 июля не знали даже местные журналисты, не говоря уже об электорате. Ни плакатов, ни бигбордов, ни листовок, ни телесюжетов – ничего…

Свита играет короля. Последние скандалы в окружении лидера Партии регионов, заставляют усомниться – до сих пор ли он для них король. Еще слышны отзвуки скандала с мордобитием Шуфрич–Левочкин, возникшего после громов и молний Януковича по поводу провальной подготовки его поездки в Крым, а уже новые терки. Поездки лидера ПР в Кировоград и Днепропетровск практически не оставили следа в умах избирателей.

О визите Януковича в Днепропетровск 14 июля не знали даже местные журналисты, не говоря уже об электорате. Ни плакатов, ни бигбордов, ни листовок, ни упреждающих сюжетов – ничего. Януковичу пришлось встречаться со своими избирателями на второстепенных площадках. При этом Днепропетровск встретил лидера ПР изображениями его главной конкурентки – почти все бигборды города были заклеены портретами лидера "Батькивщины", и – рекламными щитами ко дню рождения депутата от ПР Олега Царева, на которых депутат изображен сидящим на камешке в лесу в камуфляжной майке и шортах (висят в Днепропетровске со 2 июня).

Именно Царев, курирующий «регионалов» в горсовете Днепропетровска, был ответственным за последний визит Виктора Федоровича. И он, похоже, использовал приезд лидера для самопиара – в телесюжетах, посвященных визиту лидера ПР в Днепропетровск, о Цареве говорили едва ли не больше, чем о Януковиче. Впрочем, это несложно было организовать человеку, который контролирует один из областных телеканалов и издательство. По слухам, фракция "регионалов" в Днепропетровском горсовете работает в тесной смычке с лазаренковцами, обеспечивая нужными решениями взаимовыгодную дружбу Царева с депутатом горсовета от Блока Лазаренко Загидом Красновым. Из-за этого в Днепропетровске у Партии регионов тылов не осталось никаких.

Янукович в день приезда был намерен определить, кто будет отвечать за подготовку и проведение президентской кампании в Днепропетровске. По данным источников, на тайной встрече присутствовало всего несколько человек: сам Янукович, глава облсовета Вилкул, его заместитель Ступак и несколько местных бизнесменов, представляющих влиятельную группу «Наш дом – Днепропетровск». По решению лидера ПР, вместо Царева руководителем президентской кампании на территории региона стал Иван Ступак. Источники говорят, что в ближайшее время ожидается ряд других кадровых назначений в формирующемся днепропетровском штабе Януковича. Цареву пока оставлен пост главы областной ячейки ПР, однако от всех ключевых процессов, связанных с президентской кампанией лидера партии, он удален.

Но это не решит всех проблем внутри Партии регионов. Саботаж визитов Януковича в регионы, где он считается явным фаворитом, настораживает – ведь судьбу выборов будут решать 3–4% голосов избирателей, за которые надо бороться, а соратники мало того, что не помогают, – мешают. Видно, в нынешнюю кампанию лидеру ПР придется трудиться самому...

Ярослав Буданов, г.Днепропетровск