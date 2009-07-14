В скадовском пансионате шкаф убил 6-летнюю девочку
09:51, 14 июля 2009Разное
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Погибшая отдыхала вместе с бабушкой
В пансионате в Херсонской области погибла 6-летняя девочка, на которую упал шкаф.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, трагедия произошла 12 июля в 22.00 в г. Скадовск в пансионате “Таврийские Зори” во время детских шалостей.
Погибшая отдыхала в пансионате вместе с бабушкой.
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