Пресс-конференция на тему: "Почему не прекращена торговля с ОРДЛО и кто за это будет нести ответственность?"
11:00, 07 февраля 2018Разное
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7 февраля 2018 года в 11:00 состоится пресс-конференция на тему: «Почему не прекращена торговля с ОРДЛО и кто за это будет нести ответственность?».
Участники: Максим Гончар, председатель правления ВОО «Всеукраинская ассоциация по защите прав потребителей «Споживча довіра»; Сергей Шершун, руководитель практики антимонопольного и конкурентного права, международной юридической фирмы «Integrites»; Олег Рубан, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве; Юрий Терентьев, председатель АМКУ.
Также приглашены представители ТМ «Оболонь», ТМ «Перепелка» и ТМ «Coca-Cola».
Мероприятие состоится по адресу: ул. Крещатик, 27-А.
Нужна аккредитация. Телефон: 093 333 8701.
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