В Житомире прошел семинар для повышения качества предоставления услуг в ЦНАПах - ОГА

Вчера в Житомире провели семинар для повышения качества работы Центров предоставления административных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, организатором семинара выступил департамент экономического развития, торговли и международного сотрудничества ОГА.

Представители ЦНАПов, органов регистрации сельских, поселковых, городских советов, государственные регистраторы обсудили перспективы реформирования системы административных услуг в контексте децентрализации.

Так, в частности, во время мероприятия представители Житомирского центра развития местного самоуправления проинформировали присутствующих о возможности стать участником Программы ЕС «U-LEAD Компонент 2: (начальная фаза)». Этот проект направлен на создание Центров предоставления административных услуг в объединенных территориальных общинах и предусматривает открытие 400-600 таких центров в Украине до конца 2020 года.

Председатель Червоненськой объединенной территориальной общины Юрий Ящук и руководитель ЦНАП Иршанской объединенной территориальной общины Виктория Будницкая передали практический опыт участия в «Программе U-LEAD с Европой» для других территориальных общин.

Также участники семинара ознакомились с работой Винницкого центра административных услуг «Прозрачный офис», который презентовал его руководитель Василий Мрищук.

Участие в семинаре приняли: заместитель директора департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества ОГА Виктор Градовский, представители главного территориального управления юстиции в Житомирской области, управления государственной миграционной службы в области, управления Госгеокадастра и другие.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года на Житомирщине в рамках программы «U-LEAD с Европой» были открыты новые современные Центры предоставления административных услуг в Иршанской и Червоненськой объединенных общинах.