В Крыму опять нашли мину на пляже

В Крыму пиротехники проводят работы по уничтожению найденной на диком пляже в селе Молочное морской мины весом более полутонны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, мину обнаружили 22 июня в 15-ти метрах от найденной 16 июня мины.

«Вес мины образца 1908 года составляет 592 кг, а непосредственно вес взрывчатого вещества - около 115 кг», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе пиротехники уничтожили найденную 16 июня тонную донную мину времен Великой Отечественной войны, которая содержала около 240 кг взрывчатого вещества. В момент взрыва поднялся столб воды выше 10-этажного дома, были эвакуированы люди, отдыхающие в прибрежной зоне.

Во избежание несчастных случаев начальник Главного управления МЧС в Крыму Александр МАЗИЛИН поручил обследовать пляжную территорию в районе села Молочное.