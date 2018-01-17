Из-за ухудшения погодных условий на дорогах Житомирщины работает 71 единица техники

В связи с ухудшением погодных условий и снегопадом 17 января на дорогах Житомирщины государственного и местного значения работает 71 единица техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления дорожного строительства и инфраструктуры ОГА.

"На автодорогах области в оперативном режиме работает 71 единица техники. Из них на дорогах государственного значения – 65 единиц. На Житомирщине проезд автодорогами обеспечен в полном объеме", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в связи с ухудшением погодных условий глава Житомирской ОГА Игорь Гундич дал срочное поручение руководителям районов – проверить готовность техники к работе в зимних условиях, обеспечить надлежащее содержание автодорог области с привлечением дополнительной техники. При этом в области главы райгосадминистраций несут персональную ответственность за проведение мероприятий по ликвидации последствий непогоды на автодорогах региона.