Из-за ухудшения погодных условий на дорогах Житомирщины работает 71 единица техники
Проезд автодорогами обеспечен в полном объеме.
В связи с ухудшением погодных условий и снегопадом 17 января на дорогах Житомирщины государственного и местного значения работает 71 единица техники.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления дорожного строительства и инфраструктуры ОГА.
"На автодорогах области в оперативном режиме работает 71 единица техники. Из них на дорогах государственного значения – 65 единиц. На Житомирщине проезд автодорогами обеспечен в полном объеме", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в связи с ухудшением погодных условий глава Житомирской ОГА Игорь Гундич дал срочное поручение руководителям районов – проверить готовность техники к работе в зимних условиях, обеспечить надлежащее содержание автодорог области с привлечением дополнительной техники. При этом в области главы райгосадминистраций несут персональную ответственность за проведение мероприятий по ликвидации последствий непогоды на автодорогах региона.