Один из паломников обнаружил минометную мину возле Зарваницы

В Тернопольской области возле Марийского духовного центра в Зарванице Теребовлянского района выявлена мина и остатки боеприпасов времен войны.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, во время всеукраинского молодежного богомолья один из паломников выявил 82-миллиметровую минометную мину времен Второй мировой войны. Опасный предмет находился в 300 метрах от Марийского духовного центра. Там накануне вели земляные работы, и мину ковшем экскаватора выбросило на поверхность.

Пиротехники Главного управления МЧС получив сообщение на месте находки извлекли мину и провели контрольное обследование территории, в ходе которого были выявлены еще остатки боеприпасов. Все взрывоопасные находки ликвидированы.

Как сообщал УНИАН, в субботу началось трехдневное ХVІ Всеукраинское молодежное паломничество в Мариинский духовный центр в Зарванице.