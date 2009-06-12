Началось Всеукраинское молодежное паломничество в Зарваницу

В Тернопольской области началось трехдневное ХVІ Всеукраинское молодежное паломничество в Мариинский духовный центр в Зарванице Теребовлянского района.

Как передает корреспондент УНИАН, после Богослужения в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы УГКЦ в Тернополе группа почти из ста паломников отправилась пешим ходом к месту проведения богомолья.

Паломники пройдут 60 км, остановившись на ночлег в Струсове.

В Зарванице 13 и 14 июня, кроме богослужений и молебнов, состоится зажжение “Очага Надежды”, пройдут импровизированные мероприятия на площадках Света, Правды, Слова, Радости, Творчества и Песни, где молодые люди будут молиться, петь, проводить обсуждения на разную тематику, будут рисовать. Во время богомолья состоится также заседание глав епархиальных молодежных комиссий УГКЦ.

В субботу в 22.30 запланирован традиционный ночной поход со свечами к чудотворному месту, где состоится молебен возле иконы Матери Божьей Зарваницкой и освящения воды.

По прогнозу организаторов, на Всеукраинское молодежное богомолье прибудет 10-20 тысяч паломников из всей Украины. В основном они будут жить в палаточном городке.

Традиционно Всеукраинское паломничество семьи или молодежное паломничество собирают в Зарванице от 10 до 25 тысяч паломников. На них приходят паломники из Украины и из-за рубежа. Некоторые паломники всю дорогу идут пешком, отправляясь на богомолье за 1-2 суток до его проведения, а иногда и за несколько недель.