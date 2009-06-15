Под Киевом Mitsubishi врезался в Камаз: погибли 4 человека

На 19 км. автодороги Северо-восточный обход Киева водитель автомобиля “Mitsubishi Galant”, двигаясь из г. Бровары в направлении Харькова, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “КАМАЗ-53212”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля “Mitsubishi” от полученных травм погибли на месте происшествия.